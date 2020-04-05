05.04.2020, 17:06
Актёр, сыгравший в сериалах "Флеш" и "Сверхъестественное", скончался в 16 лет
ИА «Ореанда-Новости». Актёр из Канады Логан Уильямс умер в возрасте шестнадцати лет, рассказывает ScreenRant, сообщает РИА Новости.
Причина смерти канадского актёра не сообщается.
Логан Уильмс в сериале "Флеш" сыграл молодого Барри Аллена. Также он снимался в сериалах "Сверъестественное" и "Когда зовёт сердце". Также героев уроженца канадского Ванкувера можно увидеть в фильмах "Цвет дождя" и "Шёпот".
Причина смерти канадского актёра не сообщается.
Логан Уильмс в сериале "Флеш" сыграл молодого Барри Аллена. Также он снимался в сериалах "Сверъестественное" и "Когда зовёт сердце". Также героев уроженца канадского Ванкувера можно увидеть в фильмах "Цвет дождя" и "Шёпот".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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