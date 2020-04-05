ИА «Ореанда-Новости».  Актёр из Канады Логан Уильямс умер в возрасте шестнадцати лет, рассказывает ScreenRant, сообщает РИА Новости. 

Причина смерти канадского актёра не сообщается. 

Логан Уильмс в сериале "Флеш" сыграл молодого Барри Аллена. Также он снимался в сериалах "Сверъестественное" и "Когда зовёт сердце". Также героев уроженца канадского Ванкувера можно увидеть в фильмах "Цвет дождя" и "Шёпот".