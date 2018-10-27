ИА «Ореанда-Новости» Напряженность в политических и торговых отношениях с Вашингтоном привела Японию и Китай к активному сотрудничеству.

Токио и Пекин долгое время враждовали в ходе прошлых военных столкновений и нынешних территориальных споров. Тем не менее, в решающий визит в Пекин премьер-министр Японии Синдзо Абэ теперь приветствовал исторический поворотный момент.

Стороны стремятся укрепить экономические связи и региональную стабильность, в том числе в Северной Корее. В пятницу господинн Абэ встретился со своим китайским коллегой Ли Кэцяном, а позже он должен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

Оккупация Японией частей Китая во время Второй мировой войны остается очень эмоциональным вопросом, и есть несколько спорных островов, о которых Токио и Пекин еще не договорились. Нынешняя поездка С. Абэ в Китай-первый визит главы японского правительства за семь лет. "От конкуренции к сосуществованию: двусторонние отношения Японии и Китая вступили в новую фазу",-сказал японский премьер журналистам в Пекине.

Его китайский коллега повторил это мнение, заявив, что они должны "вернуться на нормальный путь" "стабильных, устойчивых и здоровых" отношений.

Это происходит во время эскалации торговой напряженности между США и большей частью остального мира. Это означает, что Вашингтон усложняет экспорт на американский рынок для других стран. Администрация Трампа ввела огромные торговые тарифы, которые, по ее словам, являются возмездием за несправедливую торговую практику других стран. В то время как торговая война Вашингтона наиболее заметно ведется с Китаем, она также нацелена на многие другие страны, включая Японию.

Путешествуя с господином Абэ, японская бизнес-делегация надеется наладить более тесные связи и увеличить торговлю. "Активная торговля еще больше сблизит связи между нашими людьми", - сказал Абэ журналистам.

Япония и Китай на сегодняшний день являются крупнейшими экономиками Азии, и обе стороны подписали соглашение о поддержании ежегодного диалога и сотрудничестве в области инноваций. Они также согласились облегчить совместную работу своих финансовых рынков и пообещали поддерживать принципы свободной торговли.

Существуют также планы расширения регионального экономического партнерства и создания специальной торговой зоны, соединяющей Китай, Японию и Южную Корею. Но дело не только в торговле. Обе стороны также заявляют, что хотят работать над обеспечением мира и стабильности в регионе. Самая большая угроза миру широко рассматривается как исходящая от Северной Кореи, и Токио и Пекин уже давно не согласны с тем, как справиться с ситуацией.

Китай является единственным оставшимся экономическим союзником Пхеньяна. Однако на пекинском саммите Абэ заявил, что Токио "полон решимости" нормализовать дипломатические отношения с Пхеньяном, если будет достигнут прогресс в денуклеаризации и освобождении японских граждан.