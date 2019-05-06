Празднование 74-й годовщины Победы стартовало в городе Пафос - здесь прошло общественное движение "Бессмертный полк". Пафос стал первым в ряду городов, где отпразднуют 9 мая. В течение пяти дней крупные кипрские города станут местами проведения праздничных мероприятий. В столице Кипра Никосии также состоятся аналогичные действа.На центральной площади города был организован торжественный концерт кипрских и российских артистов и творческих коллективов. Посетители праздника смогли попробовать блюда полевой кухни, сделать фотографию в военной форме тех лет, а также познакомиться с образцами вооружения Великой Отечественной войны.Её участники промаршировали по центральным улицам Пафоса, держа в руках фотографии и имена своих родственников, участников военных событий. В людском потоке были замечены как местные жители, так и представители других стран. С целью безопасности правоохранительные органы Пафоса перекрыли движение к месту проведения акции.В завершении шествия гостей праздника ждал торжественный концерт симфонического оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации. Далее выступил молодежный симфонический оркестр Кипра. 5 мая на Пафосе закончилось для жителей и гостей ярким салютом.



