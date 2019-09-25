Рашид Рахимов, главный тренер грозненцев, остался недоволен предстоящим раскладом событий. Тренера можно понять, поскольку для кавказской команды игра в Хабаровске – это долгий и изнурительный перелёт, сопровождающейся сменой часовых поясов, что явно не пойдёт в прок команде.



Напоминаем, что в прошлом сезоне благодаря пенальти команда Рахимова выиграла. Однако основная игра закончилась ничьей, со счётом 3:3.



Ожидается, что в этом году Ахмат ослабнет, так как команду покинули несколько лидеров. Хабаровский клуб напротив перспективен и находится на четвёртой строчке в Футбольной национальной лиге. Тем не менее, сезон только начался и у обеих команд есть все шансы на победу.