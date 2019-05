Финал пройдёт 18 мая в Тель-Авиве в Центре торговых ярмарок и выставок. Уже 4 мая Алсу в составе творческой делегации отправится в Израиль, где ей предстоит объявить баллы, которые российское жюри присуждает участникам из других стран. Директор певицы Сергей Фадеев уже подтвердил её участие, подчеркнув, что Алсу направляется в роли ведущей конкурса во время его трансляции, а не участника.35-летняя артистка неоднократно принимала участие в этом состязании.Тогда она заняла престижное для страны второе место, уступив дуэту из Дании. В мае 2009 года певица вела Евровидение в Москве вместе с известным шоуменом Иваном Ургантом. Она оглашала результаты голосования российских болельщиков.В 2016 году популярный исполнитель с песней You Are the Only One занял третье место. Сергей Лазарев является фаворитом конкурса и имеет все шансы на успех, хотя сам певец считает, что может упустить собственную победу и в этот раз.Участие певицы Алсу в международном песенном конкурсе Евровидение проходит на фоне скандала. В сети продолжает набирать обороты ситуация, связанная с победой дочери Алсу Миккелой в телевизионном шоу "Голос. Дети". Юная исполнительница стала лидером в финале конкурса, опередив других конкурсантов с большим преимуществом в голосах. Первый канал проводит проверку результатов конкурса. Сама исполнительница никаких комментариев о победе дочери не даёт.