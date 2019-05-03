ИА «Ореанда-Новости» В кратер вулкана Килауэа на Гавайях, который является одним из самых активных во всём мире, сорвался 32-летний американский военнослужащий, однако ему удалось выжить. Об инциденте сообщает National Public Radio.

Как рассказали очевидцы, мужчина хотел рассмотреть внутреннюю часть кратера. Он перегнулся через металлическое ограждение и вдруг сорвался с высоты в 300 футов (ок.90 метров) прямо в жерло вулкана.

Один из очевидцев вызвал сотрудников службы спасения. Спасатели обнаружили военного без сознания, лежащим на широком выступе в 20 метрах от поверхности земли. Мужчину эвакуировали из кратера на вертолёте. Сообщается, что жизни военнослужащего на данный момент ничего не угрожает, он находится в больнице.