ИА «Ореанда-Новости» . Департамент полиции американского города Лоретто, штат Теннесси, призвал не спускать наркотики в канализацию. Об этом сообщает NBC News. На странице департамента в Facebook говорится о неудачной попытке спустить в канализацию метамфетамин, которую предпринял один из подозреваемых во время обыска в его доме. Автор поста воспользовался случаем, чтобы предупредить о возможных последствиях такого действия.

Он полагает, что из канализации наркотические вещества попадут в отстойники, где их употребит местная живность. «Туда часто наведываются утки, гуси, другая дичь, и мы содрогаемся при мысли о том, на что способна птица под кайфом, — говорится в посте. — Более того, если наркотики распространятся достаточно далеко, мы можем стать виновниками появления метамфетаминогаторов в Шоэл-Крик и в реке Теннесси на севере Алабамы. А у них в последние недели и без нас хватало зверей под метамфетаминами».

Биолог Кент Влиет (Kent Vliet), специализирующийся на изучении аллигаторов, усомнился в реальности такой угрозы. «По-моему, это какая-то нелепица, — сказал он NBC News. — Если спустить метамфетамин в канализацию, он будет слишком разбавленным».

Напомним, в январе сообщалось, что кокаин, попадающий в Темзу из канализации с мочой наркоманов, ставит под угрозу лондонских угрей. Газета The Times выразила озабоченность влиянием наркотика на рыб и сослалась на научную работу, согласно которой даже мизерная доза кокаина делает речных угрей гиперактивными.