18.12.2019, 07:46
Американская торговая палата предостерегает от санкций против российского госдолга
ИА «Ореанда-Новости» В случае принятия законопроекта, предполагающего введение против суверенного долга России санкций, компаниям из США может быть нанесён огромный ущерб. Об этом заявляют в американской торговой палате.
Недавно появилась информация о том, что в комитете по иностранным делам сената США намерены рассмотреть законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля". Связи с этим торговая палата заявила, что желает поделиться своим видением элементов этого документа. Палатой было направлено в комитет письмо с рекомендациями.
Организация отмечает, что ею уже предоставлялся комитету документ, в котором излагалась точка зрения американского бизнеса в отношении санкций. В письме отмечалось, что санкции не должны быть "карательными". Также в письме заявлено, что санкции не должны зависеть от "поведения" субъекта и должны быть направлены против "конкретных целей".
Кроме того заявлено, что санкции не стоит вводить, если это приведет к тому, что американское влияние ослабнет.
Недавно появилась информация о том, что в комитете по иностранным делам сената США намерены рассмотреть законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля". Связи с этим торговая палата заявила, что желает поделиться своим видением элементов этого документа. Палатой было направлено в комитет письмо с рекомендациями.
Организация отмечает, что ею уже предоставлялся комитету документ, в котором излагалась точка зрения американского бизнеса в отношении санкций. В письме отмечалось, что санкции не должны быть "карательными". Также в письме заявлено, что санкции не должны зависеть от "поведения" субъекта и должны быть направлены против "конкретных целей".
Кроме того заявлено, что санкции не стоит вводить, если это приведет к тому, что американское влияние ослабнет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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