Недавно появилась информация о том, что в комитете по иностранным делам сената США намерены рассмотреть законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля". Связи с этим торговая палата заявила, что желает поделиться своим видением элементов этого документа. Палатой было направлено в комитет письмо с рекомендациями.Организация отмечает, что ею уже предоставлялся комитету документ, в котором излагалась точка зрения американского бизнеса в отношении санкций.. Также в письме заявлено, что санкции не должны зависеть от "поведения" субъекта и должны быть направлены против "конкретных целей".Кроме того заявлено, что санкции не стоит вводить, если это приведет к тому, что американское влияние ослабнет.