ИА «Ореанда-Новости». Два американских военнослужащих, а также афганский солдат были убиты в результате нападения на востоке Афганистана.

Девять человек получили ранения в результате нападения в провинции Нангархар в субботу. По сообщениям, человек в афганской форме открыл огонь из пулемета по объединенным силам США и Афганистана.

Около 13 000 американских военнослужащих остаются в Афганистане с целью вытеснения талибов. Сейчас талибы контролируют больше территории, чем когда-либо с тех пор, как они были свергнуты в 2001 году. Мирные переговоры между США и боевиками в последние месяцы зашли в тупик.

«Мы все ещё собираем информацию, и причина или мотив нападения на данный момент неизвестны», - заявляют американские спецслужбы.

Нападавший также был убит во время столкновения, сообщил агентству Reuters член совета провинции Нангархар Сохраб Кадери.

Напомним, что во время визита американских войск в Афганистан в ноябре прошлого года президент США Дональд Трамп пообещал «существенно» сократить численность войск.