ИА «Ореанда-Новости». Американская компания Macy’s Inc, которая управляет сетью из 584 универмагов, заявила, что к концу следующего года прекратит продажу изделий из натурального меха.



Отмечается, что эта новость затрагивает и популярные универмаги Bloomingdale’s, которые входят в Macy’s Inc. В компании отметили, что следят за трендами рынка, а также прислушиваются к мнению зоозащитников.



Ранее от натурального меха отказались в Prada, Michael Kors, Gucci, Burberry, Armani и Hugo Boss.А в начале октября в Калифорнии приняли был принят закон, запрещающий с 2023 года производство и продажу меха на всей территории штата.