02.12.2019, 00:21
Американские медики официально признали, что некоторые виды вакцинации могут вызвать рак
ИА «Ореанда-Новости». Американские медицинские работники официально признали, что некоторые виды вакцинации могут вызвать рак.
Научные сотрудники Управления по санитарному надзору за качеством продуктов и медицинских препаратов указали, что различные вакцины от гриппа и простуды, которые применяются в межсезонье, содержат раковые гены. То есть в лекарственных препаратах были обнаружены фрагменты вирусов, которые имеют онкогенную природу.
Такие микроорганизмы были признаны «скрытыми». При создании новых вакцин на основе старых, такие микроорганизмы могут становиться активными компонентами. Поэтому учёные из Соединённых Штатов Америки уверены, что они являются потенциальной угрозой для здоровья людей.
Научные сотрудники Управления по санитарному надзору за качеством продуктов и медицинских препаратов указали, что различные вакцины от гриппа и простуды, которые применяются в межсезонье, содержат раковые гены. То есть в лекарственных препаратах были обнаружены фрагменты вирусов, которые имеют онкогенную природу.
Такие микроорганизмы были признаны «скрытыми». При создании новых вакцин на основе старых, такие микроорганизмы могут становиться активными компонентами. Поэтому учёные из Соединённых Штатов Америки уверены, что они являются потенциальной угрозой для здоровья людей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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