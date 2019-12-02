Научные сотрудники Управления по санитарному надзору за качеством продуктов и медицинских препаратов указали, что различные вакцины от гриппа и простуды, которые применяются в межсезонье, содержат раковые гены.Такие микроорганизмы были признаны «скрытыми». При создании новых вакцин на основе старых, такие микроорганизмы могут становиться активными компонентами.