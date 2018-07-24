ИА «Ореанда-Новости». Американские ученые обнаружили взаимосвязь между климатическими изменениями и влиянием повышения температуры окружающей среды на организм человека.

Исследователи из университета Калифорнии в Беркли выяснили, что жара негативно сказывается на психологическом состоянии людей. Глобальное потепление привело к тому, что в мире возросло число конфликтов и актов насилия.



Данные выводы были сделаны после анализа статистических данных, которые показали, что войны на Земле происходили как раз в те моменты, когда стояла жара и засуха.

Ученые, во главе с Соломоном Сяном, предсказали, что дальнейшее развитие глобального потепления приведет к увеличению смертности на планете. В частности увеличится количество суицидов на территориях Соединенных Штатов Америки и Мексики.



Новая волна негативных сообщений в Twitter и различных социальных сетях показали, что с увеличением температуры воздуха люди более склонны к суицидальным настроениям. Согласно проанализированным постам более 600 миллионов сообщений пользователей, жара является причиной депрессии и чувства одиночества. Количество данных постов увеличивается на 0,7 с каждым повышением температуры на один градус.

Сообщается, что количество самоубийств к 2050 году на территориях Соединенных Штатов Америки и Мексики возрастет на 1,5 и 2,3 процента соответственно, при условии развития глобального потепления текущими темпами. Если рассматривать ежегодную статистику, то прирост самоубийств составит около сорока тысяч случаев за 12 месяцев. По словам Соломона Сяна, данный показатель присущ периодам экономической нестабильности в мире или серьезных социальных изменений в стране.

По результатам исследований, опубликованных в издании Nature Climate Change, каждый дополнительный градус жары приведет к увеличению смертности на пять процентов. Климатологи отмечают, что данные расчеты были произведены при сопоставлении показателей смертности и периодов экстремальных погодных явлений, как: волны жары, периоды экстремально низких или высоких температур летом и зимой, а также проливных дождей и продолжительных засух.

Исследователи из университета Калифорнии в Беркли также пришли к выводу, что искусственное уменьшение температуры воздуха в помещениях с помощью кондиционирования никак не влияет на статистику суицидов. Взаимосвязь устанавливается именно с температурой воздуха на улице.