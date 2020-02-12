12.02.2020, 09:51
Американские власти продемонстрировали недовольство действиями РФ и Турции в Сирии
ИА «Ореанда-Новости». Американские власти выразили недовольство Турцией и РФ в Сирии. Об этом заявил Роберт О'Брайен, занимающий должность помощника президента США по национальной безопасности, сообщает РИА Новости.
Государственный деятель из США заявил, что Вашингтон проинформировал Москву и Анкару о том, что американскому руководству не нравится то, как складывается ситуация в Сирии.
По его словам, у США нет готовности решать проблему, задействовав войска, поскольку не Вашингтон эту проблему создавал.
Государственный деятель из США заявил, что Вашингтон проинформировал Москву и Анкару о том, что американскому руководству не нравится то, как складывается ситуация в Сирии.
По его словам, у США нет готовности решать проблему, задействовав войска, поскольку не Вашингтон эту проблему создавал.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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