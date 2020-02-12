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Американские власти выразили недовольство Турцией и РФ в Сирии. Об этом заявил Роберт О'Брайен, занимающий должность помощника президента США по национальной безопасности, сообщает РИА Новости.По его словам, у США нет готовности решать проблему, задействовав войска, поскольку не Вашингтон эту проблему создавал.