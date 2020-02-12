ИА «Ореанда-Новости»Американские власти выразили недовольство Турцией и РФ в Сирии. Об этом заявил Роберт О'Брайен, занимающий должность помощника президента США по национальной безопасности, сообщает РИА Новости. 

Государственный деятель из США заявил, что Вашингтон проинформировал Москву и Анкару о том, что американскому руководству не нравится то, как складывается ситуация в Сирии.

По его словам, у США нет готовности решать проблему, задействовав войска, поскольку не Вашингтон эту проблему создавал. 