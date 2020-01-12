ИА «Ореанда-Новости». Генералом американских ВВС Джоном Хайтеном было заявлено о том, что Вооруженным силам США может грозить отставание от РФ и КНР. Об опасениях генерала заявлено в материале, размещённом на сайте Пентагона. 

Хайтен заявил, что США необходимо вести наблюдение за тем, с какой скоростью развиваются РФ и КНР. По его словам, Пентагон должен обрести уверенность в том, что США развиваются теми же темпами, что и государства, которые американские власти причисляет к потенциальным противникам. 

Генерал говорит, что армия США пока что опережает конкурентов по большинству параметров, однако это преимущество не будет ничего значить, если противники "движутся быстрее". 