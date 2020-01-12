Об опасениях генерала заявлено в материале, размещённом на сайте Пентагона.По его словам, Пентагон должен обрести уверенность в том, что США развиваются теми же темпами, что и государства, которые американские власти причисляет к потенциальным противникам.Генерал говорит, что армия США пока что опережает конкурентов по большинству параметров, однако это преимущество не будет ничего значить, если противники "движутся быстрее".