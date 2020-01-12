12.01.2020, 12:49
Американские военные испугались конкуренции со стороны РФ и КНР
ИА «Ореанда-Новости». Генералом американских ВВС Джоном Хайтеном было заявлено о том, что Вооруженным силам США может грозить отставание от РФ и КНР. Об опасениях генерала заявлено в материале, размещённом на сайте Пентагона.
Хайтен заявил, что США необходимо вести наблюдение за тем, с какой скоростью развиваются РФ и КНР. По его словам, Пентагон должен обрести уверенность в том, что США развиваются теми же темпами, что и государства, которые американские власти причисляет к потенциальным противникам.
Генерал говорит, что армия США пока что опережает конкурентов по большинству параметров, однако это преимущество не будет ничего значить, если противники "движутся быстрее".
Хайтен заявил, что США необходимо вести наблюдение за тем, с какой скоростью развиваются РФ и КНР. По его словам, Пентагон должен обрести уверенность в том, что США развиваются теми же темпами, что и государства, которые американские власти причисляет к потенциальным противникам.
Генерал говорит, что армия США пока что опережает конкурентов по большинству параметров, однако это преимущество не будет ничего значить, если противники "движутся быстрее".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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