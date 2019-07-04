ИА «Ореанда-Новости» Представители министерства обороны США прокомментировали сообщения о том, что часть военной техники, которая была выставлена в центре Вашингтона в связи с празднованием Дня независимости, была ржавой и без стволов. На двух бронемашинах «Брэдли», установленных рядом со сценой у мемориала Авраама Линкольна, можно разглядеть пятна коррозии, к тому же стволы пулеметов с них сняты.

В Пентагоне отметили, что бронемашины почистили перед доставкой в столицу. Также было подчёркнуто, что едва ли внешнему виду в данном случае придавалось большое значение.

Журналистов, кроме того, заинтересовало, почему прибыло лишь шесть образцов техники – и притом не новых. На это сотрудники военного ведомства ответили, что администрация попросила дать именно эти машины.

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