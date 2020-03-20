ИА «Ореанда-Новости» . Запись испытания новой гиперзвуковой ракеты американские военные опубликовали в пятницу, 20 марта, на Youtube-канале военно-морских сил Соединённых Штатов.

В США провели первое успешное испытание центрального корпуса одного из блоков новой гиперзвуковой ракеты.