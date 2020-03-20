20.03.2020, 17:57
Американские военные сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты
ИА «Ореанда-Новости». Запись испытания новой гиперзвуковой ракеты американские военные опубликовали в пятницу, 20 марта, на Youtube-канале военно-морских сил Соединённых Штатов.В США провели первое успешное испытание центрального корпуса одного из блоков новой гиперзвуковой ракеты.
Испытание, проведённое представителями американского министерства обороны, состоялось поздно вечером в четверг, 19 марта, на военном полигоне в Кауаи у берегов Тихого океана недалеко от Гавайских островов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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