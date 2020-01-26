26.01.2020, 08:14
Американский адмирал дал совет брать пример с РФ
ИА «Ореанда-Новости» Американским адмиралом Джеймсом Фогго, работающим на должности командующего ВМС США в Европе и Африке, было предложено союзникам брать с РФ в военном деле пример. Слова Фогго приводит издание Business Insider.
Фогго заявил, если какая-либо страна ограничена в объеме ресурсов, но у нее есть желание защищать свои берега, то она должна понаблюдать за тем, как это делает Россия. По его словам, таким государствам необходимо обзаводиться системами, подобными российским системам ограничения доступа.
В качестве примера американский военный привел российскую оборону на Крымском полуострове, где расположены комплексы С-400 и С-300.
Фогго заявил, если какая-либо страна ограничена в объеме ресурсов, но у нее есть желание защищать свои берега, то она должна понаблюдать за тем, как это делает Россия. По его словам, таким государствам необходимо обзаводиться системами, подобными российским системам ограничения доступа.
В качестве примера американский военный привел российскую оборону на Крымском полуострове, где расположены комплексы С-400 и С-300.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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