Слова Фогго приводит издание Business Insider.Фогго заявил, если какая-либо страна ограничена в объеме ресурсов, но у нее есть желание защищать свои берега, то она должна понаблюдать за тем, как это делает Россия. По его словам, таким государствам необходимо обзаводиться системами, подобными российским системам ограничения доступа.В качестве примера американский военный привел российскую оборону на Крымском полуострове, где расположены комплексы С-400 и С-300.