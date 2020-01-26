ИА «Ореанда-Новости» Американским адмиралом Джеймсом Фогго, работающим на должности командующего ВМС США в Европе и Африке, было предложено союзникам брать с РФ в военном деле пример. Слова Фогго приводит издание Business Insider. 

Фогго заявил, если какая-либо страна ограничена в объеме ресурсов, но у нее есть желание защищать свои берега, то она должна понаблюдать за тем, как это делает Россия. По его словам, таким государствам необходимо обзаводиться системами, подобными российским системам ограничения доступа. 

В качестве примера американский военный привел российскую оборону на Крымском полуострове, где расположены комплексы С-400 и С-300. 