22.12.2019, 09:01
Американский дипломат заявил о благодарности Европы за санкции по проекту "Северный поток-2"
ИА «Ореанда-Новости» Многие европейских государства поблагодарили Вашингтон за санкции, который были наложены США на российский газопровод "Северный поток-2". Об этом газет Bild заявил Ричард Гренелл - посол США в Германии.
Гренелл сказал о том, что Европейский парламент, Европейская комиссия и 15 государств Европы заявили о своих опасениях относительно проекта "Северный поток-2". По его словам, американские санкции на самом деле представляют собой вполне проевропейское решение. Гренелл говорит, что американские власти приняли проевропейскую позицию, и теперь их за это благодарят дипломаты из Европы.
Кроме того, американским дипломатом было сказано о том, что санкции направлены на то, чтобы расширить источники энергии в Европе.
Накануне появилась информация о приостановлении компанией из Швейцарии Allseas работ по "Северному потоку-2" из-за угроз американских санкций.
Гренелл сказал о том, что Европейский парламент, Европейская комиссия и 15 государств Европы заявили о своих опасениях относительно проекта "Северный поток-2". По его словам, американские санкции на самом деле представляют собой вполне проевропейское решение. Гренелл говорит, что американские власти приняли проевропейскую позицию, и теперь их за это благодарят дипломаты из Европы.
Кроме того, американским дипломатом было сказано о том, что санкции направлены на то, чтобы расширить источники энергии в Европе.
Накануне появилась информация о приостановлении компанией из Швейцарии Allseas работ по "Северному потоку-2" из-за угроз американских санкций.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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