Гренелл сказал о том, что Европейский парламент, Европейская комиссия и 15 государств Европы заявили о своих опасениях относительно проекта "Северный поток-2". По его словам, американские санкции на самом деле представляют собой вполне проевропейское решение. Гренелл говорит, что американские власти приняли проевропейскую позицию, и теперь их за это благодарят дипломаты из Европы.Кроме того, американским дипломатом было сказано о том, что санкции направлены на то, чтобы расширить источники энергии в Европе.