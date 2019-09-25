25.09.2019, 10:27
Американский импичмент продолжается
ИА «Ореанда-Новости» Инициативные граждане обвиняют презента в том, что он потребовал от Зеленского расследования по Джо Байдену, основному противнику Трампа. Американский президент, по их словам, даже решился временно приостановить военную помощь Украине, чтобы сильнее повлиять на Зеленского.
Так или иначе, Трамп на все смелые заявления в свою сторону отвечает: «Я ничего не делал, а если и делал, то в рамках закона».
Стоит отметить, что в отношении к Трампу мнения американских граждан кардинально расходятся. Одна треть любит, другая треть ненавидит. За оставшуюся часть ведётся неустанная борьба, хотя эта прослойка граждан никак не представлена в парламенте.
Источник: «ИА Ореанда-Новости»
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