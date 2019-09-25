Американский президент, по их словам, даже решился временно приостановить военную помощь Украине, чтобы сильнее повлиять на Зеленского.



Так или иначе, Трамп на все смелые заявления в свою сторону отвечает: «Я ничего не делал, а если и делал, то в рамках закона».



Стоит отметить, что в отношении к Трампу мнения американских граждан кардинально расходятся. Одна треть любит, другая треть ненавидит. За оставшуюся часть ведётся неустанная борьба, хотя эта прослойка граждан никак не представлена в парламенте.