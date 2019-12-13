13.12.2019, 19:11
Американский Минфин отменил санкции против трёх российских компаний
ИА «Ореанда-Новости». Минфин США снял ограничительные меры с трёх российских компаний, пишет «МК».
Ведомство опубликовало соответствующий документ у себя на сайте.
Так, санкции сняли с ООО ЦАО (Курганская область), ООО «Вертикаль» (Югра), ООО «Юником» (Югра).
Ранее сообщалось, что Вашингтон отменил санкции в отношении шести компаний из России. Однако выяснилось, что это ошибка.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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