ИА «Ореанда-Новости». Минфин США снял ограничительные меры с трёх российских компаний, пишет «МК».



Ведомство опубликовало соответствующий документ у себя на сайте.



Так, санкции сняли с ООО ЦАО (Курганская область), ООО «Вертикаль» (Югра), ООО «Юником» (Югра).



Ранее сообщалось, что Вашингтон отменил санкции в отношении шести компаний из России. Однако выяснилось, что это ошибка.