05.02.2020, 08:52
Американский парламентарий заявил, что конгресс США выступает против "Северного потока - 2"
ИА «Ореанда-Новости». Представляющий демократов американский сенатор Крис Кунс, рассказывая о том, что могут быть введены новые санкции против РФ, заявил, что сенат США выступает в большинстве своём против проекта "Северный поток - 2", однако введение санкций будет определяться администрацией.
В недавнем материале издания Handelsblatt заявлено, что в феврале в американском конгрессе могут рассмотреть новый пакет санкций в отношении проекта "Северный поток - 2". Данные санкции будут направлены против компаний, которые намерены получать газ по газопроводу.
По словам Кунса, в сенате многие против проекта "Северный поток - 2, поскольку он может повлиять на энергетическую независимость нескольких очень уязвимых стран Европы.
В недавнем материале издания Handelsblatt заявлено, что в феврале в американском конгрессе могут рассмотреть новый пакет санкций в отношении проекта "Северный поток - 2". Данные санкции будут направлены против компаний, которые намерены получать газ по газопроводу.
По словам Кунса, в сенате многие против проекта "Северный поток - 2, поскольку он может повлиять на энергетическую независимость нескольких очень уязвимых стран Европы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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