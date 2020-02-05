В недавнем материале издания Handelsblatt заявлено, что в феврале в американском конгрессе могут рассмотреть новый пакет санкций в отношении проекта "Северный поток - 2". Данные санкции будут направлены против компаний, которые намерены получать газ по газопроводу.По словам Кунса, в сенате многие против проекта "Северный поток - 2, поскольку он может повлиять на энергетическую независимость нескольких очень уязвимых стран Европы.