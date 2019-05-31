Таким образом, 21 из пятидесяти штатов Америки не используют на собственной территории этот вид наказания.Вчера, 30 мая, сенаторы американского штата, в котором насчитывается около 1,4 миллиона жителей, смогли преодолеть вето губернатора Нью-Гэмпшира, которое он наложил на закон о смертной казни.44-летний губернатор Нью-Гэмпшира, представитель Республиканской партии, Крис Сунуну использовал своё право в одностороннем порядке заблокировать принятие на закон о смертной казни. Это не первый случай, когда между представителями Сената штата и губернатором возникают спорные вопросы.Поэтому политологи говорят, что решение Сената было давно предсказуемым шагом, и отмена смертной казни носит символический характер. В действительности, в Нью-Гэмпшире сложилась такая ситуация, что существующая в штате система смертной казни отсутствует.Майкл Адиссон, застреливший в 2006 году сотрудника полиции, находится в настоящий момент в ожидании исполнения смертного приговора. Однако, решение Сената никак не повлияет на его приговор.Смертная казнь в США является законным наказанием во многих штатах, однако, смертные приговоры на деле редко приводятся в исполнение.Больше всего казней происходит в южном американском штате Техас.