31.05.2019, 22:22
Американский штат Нью-Гэмпшир отменил смертную казнь
ИА "Ореанда-Новости" В северовосточном штате Нью-Гэмпшир Соединённых Штатов Америки местные власти постановили отменить высшую степень наказания - смертную казнь. Таким образом, 21 из пятидесяти штатов Америки не используют на собственной территории этот вид наказания.
Вчера, 30 мая, сенаторы американского штата, в котором насчитывается около 1,4 миллиона жителей, смогли преодолеть вето губернатора Нью-Гэмпшира, которое он наложил на закон о смертной казни. 16 сенаторов высказались за отмену высшей степени наказания против восьми голосов, поддерживающих смертную казнь на территории штата.
44-летний губернатор Нью-Гэмпшира, представитель Республиканской партии, Крис Сунуну использовал своё право в одностороннем порядке заблокировать принятие на закон о смертной казни. Это не первый случай, когда между представителями Сената штата и губернатором возникают спорные вопросы.
В американском штате Нью-Гэмпшир последний раз казнили преступника около восьмидесяти лет назад. Поэтому политологи говорят, что решение Сената было давно предсказуемым шагом, и отмена смертной казни носит символический характер. В действительности, в Нью-Гэмпшире сложилась такая ситуация, что существующая в штате система смертной казни отсутствует. Из всех заключённых этого американского штата только одному присудили высшую меру наказания. Майкл Адиссон, застреливший в 2006 году сотрудника полиции, находится в настоящий момент в ожидании исполнения смертного приговора. Однако, решение Сената никак не повлияет на его приговор.
Смертная казнь в США является законным наказанием во многих штатах, однако, смертные приговоры на деле редко приводятся в исполнение. В камерах смертников находится много заключённых, которые ожидают исполнение этого рода наказания десятилетиями. Больше всего казней происходит в южном американском штате Техас.
Вчера, 30 мая, сенаторы американского штата, в котором насчитывается около 1,4 миллиона жителей, смогли преодолеть вето губернатора Нью-Гэмпшира, которое он наложил на закон о смертной казни. 16 сенаторов высказались за отмену высшей степени наказания против восьми голосов, поддерживающих смертную казнь на территории штата.
44-летний губернатор Нью-Гэмпшира, представитель Республиканской партии, Крис Сунуну использовал своё право в одностороннем порядке заблокировать принятие на закон о смертной казни. Это не первый случай, когда между представителями Сената штата и губернатором возникают спорные вопросы.
В американском штате Нью-Гэмпшир последний раз казнили преступника около восьмидесяти лет назад. Поэтому политологи говорят, что решение Сената было давно предсказуемым шагом, и отмена смертной казни носит символический характер. В действительности, в Нью-Гэмпшире сложилась такая ситуация, что существующая в штате система смертной казни отсутствует. Из всех заключённых этого американского штата только одному присудили высшую меру наказания. Майкл Адиссон, застреливший в 2006 году сотрудника полиции, находится в настоящий момент в ожидании исполнения смертного приговора. Однако, решение Сената никак не повлияет на его приговор.
Смертная казнь в США является законным наказанием во многих штатах, однако, смертные приговоры на деле редко приводятся в исполнение. В камерах смертников находится много заключённых, которые ожидают исполнение этого рода наказания десятилетиями. Больше всего казней происходит в южном американском штате Техас.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
Комментарии