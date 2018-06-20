ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ Соединённые Штаты объявили о прекращении членства в Совете ООН по правам человека, из-за чего вызвали негодование некоторых государств.

Постоянный американский представитель в Организации объединенных наций Никки Хейли объяснила это решение тем, что Вашингтону претит лицемерие Совета, обращающего права человека в фарс. Не смотря на это США не оставляют попытки продавить идею о реформации СПЧ ООН. Только тогда они смогут вернуться.

Госсекретарь Майк Помпео обвинил организацию в покрывательстве нарушений, лукавстве и лжи. По его словам, Совет не исполняет свои обязательства перед отдельными государствами. После чего привел выражение Трампа, касаемо того, что СПЧ позорит организацию, а его членами являются страны-нарушители этих самых прав. И обвинил Совет в несправедливом и субъективном отношении к Израилю.

Сам же руководитель Организации Антониу Гутерреш сожалеет о таком решении США. Его поддержал и верховный комиссар ООН Зейд Раад аль Хуссейн, Англия и Евросоюз. А правозащитники из «Хьюман Райтс Вотч» из-за отношений с Израилем считают односторонней политикой Трампа в соблюдении прав человека.

В свою очередь, Израиль рад такому решению «большого брата» и считает этот поступок мужественным. По мнению премьер-министра Биньямина Нетаньяху Совет – это вражеская структура, предавшая свои основные принципы по защите прав человека.

Руководство же СПЧ нацеливает всех членов на единение перед лицом опасности нарушений прав человека. Ведь Совет стоит на их защите по всему миру и выступает гарантом их соблюдения.