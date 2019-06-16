ИА «Ореанда-Новости» Согласно результатам опроса среди жителей США, люди готовы прямо сегодня отдать свой голос за бывшего вице-президента США 76-летнего Джо Байдена. Итоги опроса опубликовал телеканал Fox News.

Так, если бы президентские выборы проходили сейчас, то за Байдена проголосовали бы 49% граждан, за Трампа – 39%. Опрос проводился с 9 по 12 июня. При этом при проведении подобного опроса ранее за Трампа готовы были проголосовать 38% ответивших.