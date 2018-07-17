



ИА «Ореанда-Новости» . Перед саммитом в Хельсинки президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп не раз высказывал мнение, что после встречи с Владимиром Путиным на него обрушится шквал негативной информации. Глава Белого дома отмечал, что какие бы результаты переговоров он не представил, для критикующей стороны этого всегда будет недостаточно. Именно так и произошло после переговоров, состоявшихся 16 июля.

Громкое обвинение в предательстве выдвинул Дональду Трампу бывший руководитель Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан.



В своём аккаунте в Twittere экс-глава ЦРУ резко высказался по поводу выступления президента США на пресс-конференции после личной беседы с президентом России. Он отметил, что подобные речи являются изменой государству, а всё выступление Трампа выглядело просто глупо.



Какие конкретно слова Трампа он посчитал государственной изменой, бывший сотрудник спецслужбы не сообщил. Также возмутила Джона Бреннана встреча глав двух государств наедине. Бреннан предположил, что сделано это было потому, что главе Белого дома есть что скрывать от Джона Болтона, советника по национальной безопасности, Джона Келли, главы администрации президента и Майка Помпео, государственного секретаря.



Бывший руководитель считает, что все заявления Дональда Трампа о каких-либо договорённостях с Владимиром Путиным можно считать сомнительными, в силу отсутствия у президента США авторитета.





Своё разочарование от исхода переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина высказали и соратники американского президента в республиканской партии.



Боб Коркер, председательствующий в сенатском Комитете по иностранным делам, отметил, что никто уже не подвергает сомнению вмешательство России в американские выборы - отрицать этот факт бесполезно. Эту же позицию поддерживает Пол Райан, спикер Палаты представителей Конгресса США. Республиканцы отвергают критику расследования специального прокурора Роберта Мюллера, с которой выступил Трамп на встрече с журналистами в Хельсинки.





Другие представители республиканской партии назвали выступление Дональда Трампа «капитуляцией» перед президентом России.



Адам Кинзингер, конгрессмен от штата Иллинойс, республиканец, подчеркнул, что слова Трампа о «вредном» расследовании Мюллера являются неуважением к американскому народу, а самого президента России Кинзингер назвал врагом США.





Оппозиционные представители демократической партии также критикуют Дональда Трампа. Например, Элизабет Уоррен, которую называют возможным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году, высказала мнение, что нынешний президент Соединённых Штатов Америки «позорит» государство на международном уровне.