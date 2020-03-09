Специалисты считают, прогноз для рынка нефти сегодня ещё более плачевный в сравнении с ноябрём 2014 года. Аналитики отметили, что падение цен может быть спровоцировано нефтяной войной между РФ и ОПЕК.В свою очередь Yahoo, которое ссылается на специалиста Goldman Sachs Дэмиена Курвалина сообщает, что текущей ситуацией кардинально меняются прогнозы для нефтяных и газовых рынков. По мнению эксперта, производители дешёвой нефти будут наращивать поставки с целью заставить снизить цены производителей с более высокими издержками.Накануне цена на нефть Brent упала на треть, до 31,44 доллара за баррель.