09.03.2020, 07:26
Аналитики спрогнозировали падение цен на нефть до 20 долларов
ИА «Ореанда-Новости». Экспертами Goldman Sachs было заявлено, что цены на нефть упадут до двадцати долларов за баррель. Об этом говорится в материале Bloomberg.
Специалисты считают, прогноз для рынка нефти сегодня ещё более плачевный в сравнении с ноябрём 2014 года. Аналитики отметили, что падение цен может быть спровоцировано нефтяной войной между РФ и ОПЕК.
В свою очередь Yahoo, которое ссылается на специалиста Goldman Sachs Дэмиена Курвалина сообщает, что текущей ситуацией кардинально меняются прогнозы для нефтяных и газовых рынков. По мнению эксперта, производители дешёвой нефти будут наращивать поставки с целью заставить снизить цены производителей с более высокими издержками.
Накануне цена на нефть Brent упала на треть, до 31,44 доллара за баррель.
Специалисты считают, прогноз для рынка нефти сегодня ещё более плачевный в сравнении с ноябрём 2014 года. Аналитики отметили, что падение цен может быть спровоцировано нефтяной войной между РФ и ОПЕК.
В свою очередь Yahoo, которое ссылается на специалиста Goldman Sachs Дэмиена Курвалина сообщает, что текущей ситуацией кардинально меняются прогнозы для нефтяных и газовых рынков. По мнению эксперта, производители дешёвой нефти будут наращивать поставки с целью заставить снизить цены производителей с более высокими издержками.
Накануне цена на нефть Brent упала на треть, до 31,44 доллара за баррель.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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