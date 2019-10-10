Таким образом, она почтила память жертв, погибших в результате стрельбы.

Ангела Меркель посетила синагогу, расположенной на территории столицы Германии – Берлина. Трагедия, унесшая жизни двух человек, произошла в другом немецком городе Галле, который находится в центральной части государства. Ангела Меркель, присоединившись к бдению в берлинской синагоге, почтила память погибших и пострадавших в результате этой трагедии. Визит первого государственного лица Германии состоялся вчера, 9 октября. Эта дата была выбрана не случайно – именно в этот день евреи всего мира отмечают свой праздник. Он имеет название Йом Киппур, что означает День покаяния и отпущения грехов.

Напомним, что ранее мужчина двадцати семи лет открыл огнестрельный огонь около синагоги в городе Галле. По сведениям немецких средств массовой информации, в синагоге в этот момент находилось около восьмидесяти человек. Погибшими в результате стрельбы стало два человека. Далее мужчина стрелял неподалёку от лавки по продаже кебаба. Полиция отметила, что нападавший демонстрировал свои действия в прямом эфире благодаря популярным онлайн-сервисам. Свидетели инцидента утверждают, что нападавший был одет в армейскую форму с полным военным обмундированием: каска, дробовик и автомат. Кроме того, есть подтверждение того, что нападавший мужчина говорил на чистом немецком языке и имел европейскую внешность. Свидетельства подтверждают и тот факт, что к нападению тщательно готовились.

Следует отметить, что нападение на синагогу в Галле – это первый террористический акт, направленный на представителей еврейской общины, с 1972 года.