ИА «Ореанда-Новости»Причиной своего поступка женщина назвала внезапный приступ ярости.

Британка по имени Никола Таунсенд нанесла смертельную рану своему 78-летнему отцу, бросив в него пульт дистанционного управления от телевизора. Однако этого ей показалось мало, и она столкнула старика с дивана на пол. В результате падения пожилой мужчина сломал несколько ребер.

Испугавшись содеянного, женщина убежала. Скорая застала британца сидевшим на полу. К ране на голове он прижимал полотенце.

Врачи доставили мужчину в больницу, но спасти не смогли. Он скончался спустя 12 дней.

Дочери предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.