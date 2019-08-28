Англичанка убила отца пультом от телевизора
ИА «Ореанда-Новости»Причиной своего поступка женщина назвала внезапный приступ ярости.
Британка по имени Никола Таунсенд нанесла смертельную рану своему 78-летнему отцу, бросив в него пульт дистанционного управления от телевизора. Однако этого ей показалось мало, и она столкнула старика с дивана на пол. В результате падения пожилой мужчина сломал несколько ребер.
Испугавшись содеянного, женщина убежала. Скорая застала британца сидевшим на полу. К ране на голове он прижимал полотенце.
Врачи доставили мужчину в больницу, но спасти не смогли. Он скончался спустя 12 дней.
Дочери предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.
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