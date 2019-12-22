Накануне президентом США Дональдом Трампом был подписан оборонный бюджет на следующий год, в котором заявляется о запрете продаж Анкаре американских самолётов F-35 до тех пор, пока Турция не откажется от российских С-400.Шентоп также сказал, что в начале проведения активной санкционной политики США американские угрозы ещё были способны оказывать незначительное психологическое давление на другие государства. Однако, по его словам, чем чаще американцы применяют этот инструмент, тем меньшее влияние имеют санкции.