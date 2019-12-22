22.12.2019, 14:29
Анкара: американские санкции из-за С-400 не окажут влияния на Турцию
ИА «Ореанда-Новости». Санкции, которые были введены против Анкары американскими властями в связи с приобретением Турцией систем ПВО С-400, не окажут влияния на страну. Об этом было сказано Мустафой Шентопом - спикером парламента Турции.
Накануне президентом США Дональдом Трампом был подписан оборонный бюджет на следующий год, в котором заявляется о запрете продаж Анкаре американских самолётов F-35 до тех пор, пока Турция не откажется от российских С-400.
Шентоп также сказал, что в начале проведения активной санкционной политики США американские угрозы ещё были способны оказывать незначительное психологическое давление на другие государства. Однако, по его словам, чем чаще американцы применяют этот инструмент, тем меньшее влияние имеют санкции.
Кроме того, спикером из Турции было заявлено, что санкции остаются одним из главных инструментов угроз и давления американских властей, которые сегодня активно применяются администрацией Дональда Трампа.
Накануне президентом США Дональдом Трампом был подписан оборонный бюджет на следующий год, в котором заявляется о запрете продаж Анкаре американских самолётов F-35 до тех пор, пока Турция не откажется от российских С-400.
Шентоп также сказал, что в начале проведения активной санкционной политики США американские угрозы ещё были способны оказывать незначительное психологическое давление на другие государства. Однако, по его словам, чем чаще американцы применяют этот инструмент, тем меньшее влияние имеют санкции.
Кроме того, спикером из Турции было заявлено, что санкции остаются одним из главных инструментов угроз и давления американских властей, которые сегодня активно применяются администрацией Дональда Трампа.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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