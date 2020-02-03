03.02.2020, 23:26
Анкара нанесла массированный ответный удар по сирийским военным
ИА «Ореанда-Новости». Анкара нанесла массированный ответный удар по сирийским военным. Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.
По его словам, турецкая армия атаковала 54 объекта сирийской армии, были нейтрализованы 76 военнослужащих. Хулуси Акар заявил, что их сторона продолжит «принимать все необходимые меры» для защиты своих военных.
Министр Обороны Турции также отметил, что Анкара дважды предупреждала Россию перед началом передвижения своей армии в Идлиб. Но удар по войскам всё равно был нанесён.
Стоит отметить, что российский Центр примирения враждующих сторон не озвучил количество погибших в результате ответного удара.
По его словам, турецкая армия атаковала 54 объекта сирийской армии, были нейтрализованы 76 военнослужащих. Хулуси Акар заявил, что их сторона продолжит «принимать все необходимые меры» для защиты своих военных.
Министр Обороны Турции также отметил, что Анкара дважды предупреждала Россию перед началом передвижения своей армии в Идлиб. Но удар по войскам всё равно был нанесён.
Стоит отметить, что российский Центр примирения враждующих сторон не озвучил количество погибших в результате ответного удара.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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