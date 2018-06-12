12.06.2018, 22:32
Анна Соубри рассказала, как она и её коллеги получили угрозы смерти из-за их критики Brexit
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По выходу Великобритании из ЕС во вторник стартовали дебаты. После контроль над процессом Brexit будет передан парламенту, если он будет продолжаться. Затем депутатам будет разрешено голосовать по окончательной сделке Brexit.
Депутат Тори Анна Субри сказала в палате общин, что она знает, по крайней мере, одного консервативного коллегу, который не будет голосовать по законопроекту Brexit из-за опасений насилия в отношении себя, своей семьи или своего персонала. Анна Субри произнесла зажигательную речь, предупреждая своих коллег по парламенту, что пришло время «встать и быть верными тому, во что они верят».
Субри, которая вела кампании по вхождению в ЕС, говорила с теми депутатами, которые подошли к ней в «тихих и тёмных коридорах», чтобы похвалить её и других депутатов Тори. Она предупредила об опасном повороте дебатов относительно того, что Brexit говорит об угрозах смерти, которые она получила, и о страхах коллеги, который «должен был присутствовать на общественной встрече с шестью вооружёнными под прикрытием полицейскими». Депутаты были ошеломлены страстной речью Субри.
«Я немного устала от почётных членов и правых почётных членов на заклонах, которые подходят ко мне и другим в тихих и тёмных коридорах и требуют частных встреч, где они обнажают своё отчаяние, но отказываются идти на публику. Они говорят мне: «Вы делаете большую работу, продолжайте». Они стоят перед лицом угроз смерти, что привело к тому, что один из наших сотрудников должен был присутствовать на общественной встрече с шестью вооружёнными под прикрытием полицейскими. Теперь все должны встать и быть верными тому, во что они верят», - говорит Анна Субри.
Спикер Джон Беркоу сказал, что он уверен в том, что дебаты будут проходить в атмосфере взаимного уважения, а искренние мнения будут чётко сформулированы. По его мнению, никто и ни при каких обстоятельствах не должен находиться под угрозой.
Депутат Тори Анна Субри сказала в палате общин, что она знает, по крайней мере, одного консервативного коллегу, который не будет голосовать по законопроекту Brexit из-за опасений насилия в отношении себя, своей семьи или своего персонала. Анна Субри произнесла зажигательную речь, предупреждая своих коллег по парламенту, что пришло время «встать и быть верными тому, во что они верят».
Субри, которая вела кампании по вхождению в ЕС, говорила с теми депутатами, которые подошли к ней в «тихих и тёмных коридорах», чтобы похвалить её и других депутатов Тори. Она предупредила об опасном повороте дебатов относительно того, что Brexit говорит об угрозах смерти, которые она получила, и о страхах коллеги, который «должен был присутствовать на общественной встрече с шестью вооружёнными под прикрытием полицейскими». Депутаты были ошеломлены страстной речью Субри.
«Я немного устала от почётных членов и правых почётных членов на заклонах, которые подходят ко мне и другим в тихих и тёмных коридорах и требуют частных встреч, где они обнажают своё отчаяние, но отказываются идти на публику. Они говорят мне: «Вы делаете большую работу, продолжайте». Они стоят перед лицом угроз смерти, что привело к тому, что один из наших сотрудников должен был присутствовать на общественной встрече с шестью вооружёнными под прикрытием полицейскими. Теперь все должны встать и быть верными тому, во что они верят», - говорит Анна Субри.
Спикер Джон Беркоу сказал, что он уверен в том, что дебаты будут проходить в атмосфере взаимного уважения, а искренние мнения будут чётко сформулированы. По его мнению, никто и ни при каких обстоятельствах не должен находиться под угрозой.
Источник: ОРЕАНДА-НОВОСТИ
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