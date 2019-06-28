ИА "Ореанда-Новости" Страны Европы оказались во власти сильнейшей жаркой погоды. Во многих из них уже побиты исторические температурные максимумы.

Так, к примеру, на юге Франции в таких департаментах страны как Воклюз, Гар, Эро и Буше-дю-Рон термометры показывали до + 45 градусов по Цельсию. В августе 2003 года во Франции был зафиксирован абсолютный максимум отметкой в 44,1 градуса по Цельсию. Однако, и этот температурный рекорд был побит в текущем году. В вышеуказанных регионах Франции власти уже объявили красный уровень опасности. Остальная Франция оказалась охвачена оранжевым уровнем. Аномальная жара не могла не сказаться на жизни обычных граждан: школьные экзамены перенесли, дефицит кондиционеров привёл к закрытию многих учреждений, в медицинских учреждениях готовы к потоку пациентов. В истории Франции это первый случай, когда красный уровень объявлен на большой территории.

Испания также не избежала участи Франции. Красный уровень опасности объявлен в восьми регионах страны. Аномальная жара привела к масштабным лесным пожарам на территории Испании. В настоящее время пожарники ведут борьбу с огнём на 6,5 тысяч гектаров. Власти Испании готовятся к тому, что 20 тысяч гектаров территории может быть охвачены лесными пожарами. Кроме того, стали известны случаи воздействия солнечных лучей на человека, приведших к летальному исходу. Подросток и пожилой мужчина стали жертвами жаркой погоды в Испании.

Что касается других европейских стран, то в 16 итальянских городах ввели чрезвычайное положение, а польские власти уже находятся в режиме ожидания сорокаградусной жары.

Причиной таких высоких температур метеорологи связывают с североатлантическим штормом и установившимся центральноевропейским циклоном.