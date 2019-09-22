22.09.2019, 08:42
Apple выпросила у правительства США налоговые льготы
«Ореанда-Новости» В начале месяца США повысили пошлины. Изменения коснулись и девятнадцать продуктов Apple, что должно было сильно ударить по бюджету компании.
В большей степени запросы Apple относились к печатным платам, которые активно используются для сборки компьютеров компанией Mac Pro, располагающейся в Техасе. Компания объяснила, что необходимые детали возможно взять только у китайских производителей.
В связи с этим обстоятельством глава компании попросил у властей США предоставить им особые условия, которые бы снизили пошлинные налоги.
Источник: «Ореанда-Новости»
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