ИА «Ореанда-Новости». Новым главой Международной шахматной федерации стал бывший российский вице-премьер Аркадий Дворкович.



Голосование прошло на территории Батуми сегодня, 3 октября, в рамках Конгресса ФИДЕ. За Дворковича было отдано 103 голоса участников конгресса организации. Единственный соперник бывшего российского вице-премьера грек Георгиос Макропулос набрал 78 голосов.



Голосование прошло на территории Батуми сегодня, 3 октября, в рамках Конгресса ФИДЕ. За Дворковича было отдано 103 голоса участников конгресса организации. Единственный соперник бывшего российского вице-премьера грек Георгиос Макропулос набрал 78 голосов.

Аркадий Дворкович отметил, что рад победе и готов приступить к преобразованию Международной шахматной федерации. Он подчеркнул, что “это должна быть солидная и серьёзная международная организация”.





Теперь должности вице-президентов ФИДЕ займут француз Башар Куатли, азербайджанец Махир Мамедов и перуанец Хулио Эрнесто Гранда Суньига. Сева Фумей из Того займёт пост генерального секретаря организации. На должность казначея Международной шахматной федерации будет назначена бывшая чемпионка мира китаянка Чжу Чэнь, с 2006 года представляющая Катар.





Ранее с выборов снялся британский гроссмейстер Найджел Шорт. Он поддержал Аркадия Дворковича, подчеркнув, что ФИДЕ нуждается в переменах и новых лицах, чего с Макропулосом “достичь невозможно”. Он отметил, что Дворкович “очень умный парень, образованный, приятный в общении”.





Также поддержку новому главе ФИДЕ выразил и президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино. Он заявил, что чемпионата мира по футболу в России, который прошёл летом 2018 года, был “самым лучшим”, благодаря “тесному сотрудничеству с российским организационным комитетом”, председателем которого был Аркадий Дворкович.





Джанни Инфантино указал на то, что шахматы и футбол похожи между собой, хоть на первый взгляд и кажутся абсолютно разными видами спорта. Он отметил, что подобно шахматисту тренер футбольной команды готовит игроков на футбольном поле, а организаторы также готовят шахматистов для проведения организационных мероприятий. Президент ФИФА подчеркнул, что в действиях Международной федерации футбола и Международной шахматной федерации можно проследить определённую слаженность действий, которая, возможно, приведёт к сотрудничеству в будущем.





Напомним, более двадцати лет Международную шахматную федерацию возглавлял бывший президент Республики Калмыкия Кирсан Илюмжинов. Летом текущего года комиссией организации по этике он был отстранён от должности.





