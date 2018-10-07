ИА «Ореанда-Новости». Лидером Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом было сделано заявление о том, что “истерия” западных стран относительно провинции Идлиб связана с провалом их “проектов” в случае победы сирийской армии на территории этого региона.



Такое заявление сирийским президентом было сделано во время пленума центрального комитета Партии арабского социалистического возрождения.



Такое заявление сирийским президентом было сделано во время пленума центрального комитета Партии арабского социалистического возрождения.

Напомнив о соглашении по Идлибу, которое было заключено между турецкой и сирийской сторонами, которое подразумевает создание там демилитаризованной зоны, глава арабской республики подчеркнул, что территория этой провинции вскоре будет освобождена. Он указал на то, что данная договорённость является временной мерой, “благодаря которой было прекращено кровопролитие”.





По словам Башара Асада, члены террористических организаций будут предпринимать попытки “истощить” Сирийскую Арабскую Республику в военной, политической, экономической и социальной сферах. Главой республики было отмечено, что в результате могут быть порождены вызовы, несущие опасность не менее серьёзную, чем война.





Напомним, в сентября текущего года на территории города Сочи состоялась встреча между лидером Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Турецкой Республики Реджепом Эрдоганом. В ходе переговоров главами двух государств было заключено соглашение, по которому в сирийской провинции Идлиб будет создана демилитаризованная зона. Её глубина составит от пятнадцати до двадцати километров. В демилитаризованной зоне должны остаться только представители умеренной оппозиции, а все бандформирования обязаны покинуть её. Также из этой зоны должны вывести всё тяжёлое вооружение.



Демилитаризованная зона в провинции Идлиб появится к середине текущего месяца.





Армией Сирийской Арабской Республики готовится наступление на Идлиб. В прошлом месяце спецпредставителем Соединённых Штатов по Сирии Джимом Джеффри было сделано заявление о том, что американские власти располагают доказательствами, что войска готовятся применить в сирийской провинции химическое оружие. В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что в Идлибе готовится инсценировка химической атаки.





