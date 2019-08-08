ИА «Ореанда-Новости». Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева доставили в Главное следственное управление МВД на допрос, пишет «Коммерсант».



Отмечается, что экс-главу государства допросят по факту захвата заложников и убийству спецназовца во время штурма его резиденции.



Ранее стало известно, что Атамбаев сам сдался силовикам во время штурма его особняка. В результате столкновений при штурме спецназа и сторонников Атамбаева к врачам обратились около 80 человек. Местные СМИ пишут, что сторонники бывшего президента, которые были в его резиденции, направляются сейчас в Бишкек.