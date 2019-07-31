ИА «Ореанда-Новости» На официальном сайте Авиалесоохраны появилось сообщение о том, что в течение прошедших суток на территории страны ликвидировано 32 лесных пожара на площади 4 585 гектаров. «На 00:00 31 июля по московскому времени на территории РФ действовало 147 лесных пожаров на площади 107 123 га, по которым проводились работы по активному тушению», – сказано в сообщении ведомства.

Больше всего пожаров – в Иркутской области, на территории региона в настоящее время тушат 59 пожаров на площади 78 226 гектаров. В Красноярском крае тушат 47 пожаров на площади 21 963 гектаров, в Республике Якутия – 24 пожара на площади 1 403 гектара.

К борьбе с огнём привлечены 2720 человек, 390 единиц техники. За распространением огня следят 34 воздушных судна, ещё 28 воздушных судов задействованы в тушении возгораний.

Авиалесоохрана также информирует, что по состоянию на 00:00 31 июля на труднодоступных и удалённых землях лесного фонда под наблюдением лесопожарных формирований и из космоса находится 321 лесной пожар на площади 2 882 527 гектаров. На этих территориях тушение прекращено в соответствии с решениями региональных комиссий.