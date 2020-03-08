 
ИА "Ореанда-Новости". Истребители Typhoon сопроводили 2 самолёта Ту-142 ВМФ РоссииВоенно-воздушные силы Британии сочли это действиямикоторые сопряжены с союзниками по НАТО.
В социальной сети базы Лоссимут (Шотландиясообщаетсячто самолёты из России в воздушное пространство Великобритании не входилиНо при этом указываетсячто они приблизились "к зоне британских интересов". Пресс-служба Северного флота подтвердила полёты Ту-142но отметилачто они проходили над нейтральными водамиРоссийские самолёты двигалисьсоблюдая международные правила использования воздушного пространства.