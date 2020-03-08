08.03.2020, 23:59
Авиация Королевских ВВС Британии сопроводила российские Ту-142
ИА "Ореанда-Новости". Истребители Typhoon сопроводили 2 самолёта Ту-142 ВМФ России. Военно-воздушные силы Британии сочли это действиями, которые сопряжены с союзниками по НАТО.
В социальной сети базы Лоссимут (Шотландия) сообщается, что самолёты из России в воздушное пространство Великобритании не входили. Но при этом указывается, что они приблизились "к зоне британских интересов". Пресс-служба Северного флота подтвердила полёты Ту-142, но отметила, что они проходили над нейтральными водами. Российские самолёты двигались, соблюдая международные правила использования воздушного пространства.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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