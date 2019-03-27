ИА «Ореанда-Новости» Австралиец из Мельбурна дважды сорвал куш в лотерее, он выиграл по 23 миллиона австралийских долларов (более 16,2 миллиона долларов США). Про второй билет со счастливыми номерами мужчина попросту забыл. Об этом пишет издание Age.

Во вторник проводился розыгрыш популярной в Австралии лотереи Oz Lotto, выиграли три билета, причём два из них были зарегистрированы на одно имя, но в разных концах города.



Когда организаторы связались с победителем, чтобы сообщить о крупном выигрыше, мужчина забыл, что второй билет приобрёл тоже он. Как отметила представитель лотереи Бронвин Спенсер, счастливчик думал, что второй билет должен был разыгрываться в другой день.

Победитель рассказал, что уже на протяжении 30 лет в лотерейные билеты он вписывает одни и те же числа, в общей сумме он потратил на билеты за всё это время почти 30 тысяч австралийских долларов (21,2 тысяч долларов США).

Выигрыш мужчина намерен разделить с семьёй, на что именно потратить средства он ещё не решил, по его словам это будет новое жилище или отдых.