ИА «Ореанда-Новости». Австралии потребуется почти век на то, чтобы восстановиться после природных пожаров, которые продолжаются с прошлой осени, пишет «Интерфакс».



Именно столько времени надо, чтобы вернуть регион в то состояние, которое было до пожаров.



Сообщается, что шлейф от пожаров «совершит по меньшей один полный оборот вокруг земного шара, что повлияет на атмосферные условия во всем мире».



Ранее сообщалось, что в огне погибли 1,5 миллиарда животных. Всемирный фонд дикой природы уведомил правительство Австралии о том, что среда обитания 13 видов животных либо уничтожена, либо огонь нанёс им серьёзный ущерб. Они включают в себя три вида, находящихся под угрозой исчезновения: яркая ложная жаба, птица-медонос и западный наземный попугай.