ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В крушении самолёта, который выполнял рейс MH17 и потерпел крушение над Украиной в 2014 году, власти Австралии и Нидерланд официально заявили виновными Россию. По их мнению, Россия причастна к этой катастрофе и должна выплачивать компенсацию семьям погибших людей.

Министр иностранных дел в Нидерландах рассказала, что позицию обеих сторон они отразили в заявлении правительства Нидерландов. Основываясь расследованием международной группы, которая изучала вопрос крушения, в Нидерландах и Австралии убеждены в том, что именно правительство России несет ответственность за размещение ракетного комплекса «Бук», которым и сбили самолет рейса MH17.

Министр иностранных дел Нидерланд планируют сейчас предпринять шаги, чтобы привлечь российскую сторону к ответственности, однако это требует начать юридический процесс, который будет сложным. Они считают, что правда должна восторжествовать, это необходимо родственникам погибших людей. Мировое сообщество поддерживает эту позицию.

Эти две страны обратились к России с предложением провести переговоры, отметив что намерены обратиться в международный суд.

Иностранные СМИ сообщают, что позиция стран была доложена представителям правительства России в Москве, и российским послам в Канберре и Гааге. России предложено компенсировать моральную утрату родственникам погибших.

До этого международная группа сообщила, что следствие привело к выводу, что выпущенная по гражданскому самолёту в Донецкой области в июле 2014 года ракета была направлена из воинской части в Курске. В Минобороны РФ опровергли эту информацию и отвергли обвинения.

Напомним, этот самолёт летел с обычными людьми из Амстердама в малазийский город Лампур. 17 июля он был сбит, 298 человек, которые в этот момент находились на борту, погибли в авиакатастрофе.