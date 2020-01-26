ИА «Ореанда-Новости» Александером Шалленбергом, работающим в Австрии на посту руководителя МИД, сказано в разговоре с газетой Weiner Zeitung, что он согласен с мнением о том, что в долгосрочной перспективе безопасность и стабильность в Европе возможны лишь в случае, если с нею вместе будет РФ. 

Министр отметил, что была надежда на то, что РФ войдет в "общество с западными ценностями", но Россия выбрала собственный путь. 

Австрийский дипломат сказал, что, когда речь заходит об отношениях Европы и России, он всегда цитирует слова президента Германии Штайнмайера, который сказал, что безопасность и стабильность в европейских государствах возможны лишь вместе с РФ, а не при условиях противостояния с ней. 

Австрийский государственный деятель сказал, что Австрия всегда держала открытыми каналы для диалога. По его словам, "игра в молчанку" не может быть полезной. 

Ранее австрийское правительство предложило рабочую программу по продолжению курса, направленного на смягчение санкций против РФ. 