26.01.2020, 07:46
Австрийский дипломат высказался о значении РФ для Европы
ИА «Ореанда-Новости» Александером Шалленбергом, работающим в Австрии на посту руководителя МИД, сказано в разговоре с газетой Weiner Zeitung, что он согласен с мнением о том, что в долгосрочной перспективе безопасность и стабильность в Европе возможны лишь в случае, если с нею вместе будет РФ.
Министр отметил, что была надежда на то, что РФ войдет в "общество с западными ценностями", но Россия выбрала собственный путь.
Австрийский дипломат сказал, что, когда речь заходит об отношениях Европы и России, он всегда цитирует слова президента Германии Штайнмайера, который сказал, что безопасность и стабильность в европейских государствах возможны лишь вместе с РФ, а не при условиях противостояния с ней.
Австрийский государственный деятель сказал, что Австрия всегда держала открытыми каналы для диалога. По его словам, "игра в молчанку" не может быть полезной.
Ранее австрийское правительство предложило рабочую программу по продолжению курса, направленного на смягчение санкций против РФ.
Министр отметил, что была надежда на то, что РФ войдет в "общество с западными ценностями", но Россия выбрала собственный путь.
Австрийский дипломат сказал, что, когда речь заходит об отношениях Европы и России, он всегда цитирует слова президента Германии Штайнмайера, который сказал, что безопасность и стабильность в европейских государствах возможны лишь вместе с РФ, а не при условиях противостояния с ней.
Австрийский государственный деятель сказал, что Австрия всегда держала открытыми каналы для диалога. По его словам, "игра в молчанку" не может быть полезной.
Ранее австрийское правительство предложило рабочую программу по продолжению курса, направленного на смягчение санкций против РФ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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