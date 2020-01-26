Александером Шалленбергом, работающим в Австрии на посту руководителя МИД, сказано в разговоре с газетой Weiner Zeitung, что он согласен с мнением о том, что в долгосрочной перспективе безопасность и стабильность в Европе возможны лишь в случае, если с нею вместе будет РФ.Австрийский дипломат сказал, что, когда речь заходит об отношениях Европы и России, он всегда цитирует слова президента Германии Штайнмайера, который сказал, что безопасность и стабильность в европейских государствах возможны лишь вместе с РФ, а не при условиях противостояния с ней.Ранее австрийское правительство предложило рабочую программу по продолжению курса, направленного на смягчение санкций против РФ.