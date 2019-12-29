29.12.2019, 15:50
Австрийскому президенту предложили посетить парад Победы в российской столице
ИА «Ореанда-Новости»Австрийского президента Александера Ван дер Беллена пригласили на парад, посвященный 75-летию Победы, который состоится в следующем году 9 мая. Об этом рассказал в воскресенье Райнхард Пикль-Херк, представитель главы австрийского государства.
Накануне Дмитрием Любинским, работающим послом в Австрии, было заявлено, что президенту этой страны передали соответствующее предложение.
Представитель австрийского президента подтвердил получение приглашения посетить парад главой австрийского государства. Он заявил, что о том, сможет ли австрийский президент в нем участвовать, будет извещено заранее.
Накануне Дмитрием Любинским, работающим послом в Австрии, было заявлено, что президенту этой страны передали соответствующее предложение.
Представитель австрийского президента подтвердил получение приглашения посетить парад главой австрийского государства. Он заявил, что о том, сможет ли австрийский президент в нем участвовать, будет извещено заранее.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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