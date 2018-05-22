ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Около 15:50 в Дебальцево случилось ЧП – рейсовый автобус №1 взорвался. Предположительно, внутри автобуса находилось взрывчатое вещество. В ходе инцидента 2 человека пострадали, а 1 человек скончался. Двое пострадавших – дети, их оперативно доставили в больницу.

«Состояние детей тяжелое», - прокомментировал представитель Минздрава. По последним полученным данным, в автобус заложили гранату, которая взорвалась при движении автобуса.

Напомним, что 20 мая была предпринята попытка наступления на позиции бойцов ДНР около н.п. Головка. Были захвачены 3 сторонника самопровозглашённой республики, 1 боец убит. Как сообщил один из офицеров ВСУ, цель украинских силовиков – захватить опорные позиции вокруг города, дабы в перспективе начать наступление на Енакиево и Дебальцево.

Неоднократные стычки в Донбассе продолжаются с 2014 года, и связаны с гос.переворотом на Украине. Россия постоянно получает обвинения в агрессивных действиях и намерениях в регионе боевых действий.

Правоохранительные органы устанавливают причину взрыва а ищут подозреваемых, причастных к взрыву.