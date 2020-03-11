11.03.2020, 19:58
Автомобиль с военнослужащими РФ попал в аварию в Сирии
ИА «Ореанда-Новости». В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, ещё семь человек серьёзно пострадали. Участниками аварии в провинции Тартус в Сирии стали автобус и автомобиль с военными из России, сообщает сирийский телевизионный канал «Syria TV».
ДТП случилось на магистрали из Кадмуса в Баньяс. Жертвами аварии стали три человека. По сообщению главы правоохранительного органа сирийской провинции, среди погибших есть один военный из РФ, два других военнослужащих пострадали.В настоящее время специалисты выясняют все детали случившегося.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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