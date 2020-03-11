ИА «Ореанда-Новости» . В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, ещё семь человек серьёзно пострадали. Участниками аварии в провинции Тартус в Сирии стали автобус и автомобиль с военными из России, сообщает сирийский телевизионный канал «Syria TV».

ДТП случилось на магистрали из Кадмуса в Баньяс. Жертвами аварии стали три человека. По сообщению главы правоохранительного органа сирийской провинции, среди погибших есть один военный из РФ, два других военнослужащих пострадали.

В настоящее время специалисты выясняют все детали случившегося.