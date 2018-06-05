Ореанда-Новости. 5 июня в столице Грузии прошла международная конференция, которая называлась «Азербайджан-Грузия-Турция: глобальные и региональные детерминанты трехстороннего сотрудничества».

По информации азербайджанских СМИ данное мероприятие было организовано при поддержке Центра стратегических исследований Азербайджана, фонда международных и стратегических исследований Грузии, а также Министерства иностранных дел Турецкой республики.

Участники конференции, представляющие дипломатический корпус Грузии, а также представители различных научно-исследовательских центров, местных средств массовой информации и правительственных органов, выступили с докладами о перспективности такой интернациональной совместной работы. Много обсуждений было посвящено тому, насколько значимы сегодня региональные энергетические, а также транспортные проекты, которые могут быть осуществимы при содействии стран-участниц данного мероприятия. Кроме того говорилось о роли таких проектов, в формировании экономического и прочего роста не только Азербайджана, Грузии и Турции, но также различных стран Европы и Азии.

Помимо всего прочего в период конференции часто поднимался вопрос об острой необходимости в совместной деятельности между странами-участницами, в свете таких проектов как «Баку-Тбилиси-Джейхан», «Баку-Тбилиси-Карс», TANAP, TAP. Например, железнодорожные пути Баку-Тбилиси-Карс несут в себе функцию основного связующего пути между Западом и Востоком. Не обошли стороной мероприятие и рассуждения об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликтах.

Среди докладчиков были эксперты Фонда Рондели Зураб Баташвили, Валерий Чечелашвили, руководитель фонда Екатерина Метревели, советник президента Грузии по внешней политике Тенгиз Пхаладзе, руководитель SAM Фархад Мамедов, эксперты SAM Фуад Чирагов и Джавид Велиев, эксперт ЦСИ МИД Турции Октай Танрысевер и другие.

Словами о необычайной важности трёхстороннего формата сотрудничества подвел итоги конференции специалист по политологии из Тбилиси Гела Васадзе. По его мнению, данный формат значительно расширит перспективы регионального и международного сотрудничества. Как отмечает эксперт, это не простое взаимодействие между странами, и это не обыкновенные обсуждения дорог и совместных проектов. По его мнению – это будущее, а также возможность объединения Востока и Запада.