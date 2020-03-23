ИА «Ореанда-Новости». Корпорация Kering, которой принадлежат модные дома Balenciaga и Yves Saint Laurent, заявила, что поможет Франции бороться с коронавирусом и начнёт производство медицинских масок, пишет «Коммерсант».



В компании также рассказали, что в ближайшее время собираются купить в Китае 3 миллиона медицинский масок и передать их потом учреждениям Франции. Кроме того, корпорация оказала материальную поддержку институту, который разрабатывает вакцину.



Такие же меры были приняты корпорацией в Италии. Там модный дом Gucci закупил для местных больниц 1,1 миллиона медицинских масок, а также 55 тысяч единиц спецодежды для медработников.