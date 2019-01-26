ИА «Ореанда-Новости» Президент Венесуэлы Николас Мадуро получил отказ от банка Англии на просьбу выдать 1,2 миллиарда долларов золотом. Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Ранее в декабре прошлого года Мадуро утверждал, что Венесуэла имеет право продавать золото, несмотря на американские санкции и неясную ситуацию с возвратом слитков из Великобритании.

Источник агентства сообщил, что американские чиновники, в том числе госсекретарь Майк Помпео и советник президента по национальной безопасности Джон Болтон надавили на Британских коллег с требованием отказать в выдаче средств Мадуро.

По информации Блумберг, чиновники США намерены направить зарубежные активы Венесуэлы Хуану Гуаидо, объявившему себя временным лидером страны, для того, чтобы у них появилась возможность контролировать правительство.

Самопровозглашённый лидер Гуаидо отметил, что своим отказом банк Англии защитил активы активов Венесуэлы. «Мы не позволим больше злоупотреблений и чтобы крали деньги, предназначенные на еду, лекарства и на будущее наших детей», — написал он в Twitter.

По данным информагентства, иностранные резервы Центробанка Венесуэлы в общей сумме составляют восемь миллиардов долларов, но лишь часть из них находится в Банке Англии, где остальные неизвестно. Ранее в правительстве заявляли о намерении вернуть из Банка Англии 550 миллионов долларов в золотых слитках. Каракас опасался, что активы могут быть заблокированы из-за санкций. По данным Рейтер, имелось в виду 14 тонн золота. Однако это сделать не удалось из-за сложностей с получением страховки на перемещение крупного груза золота, операцию пришлось отложить на два месяца.

Напомним, что в Венесуэле начались массовые протесты против лидера страны президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом. США и ещё ряд стран незамедлительно поддержали нового лидера и потребовали от Мадуро не допустить применения силы против оппозиции. Россия поддержала законного президента Венесуэлы – Мадуро.



