На мероприятии Юлия подсела за стол к Кириллу Туриченко, солисту группы «Иванушек International».

Журналисты даром времени не теряли и успели заснять как пара целуется.

Ранее в интервью Кирилл говорил, что, прежде всего, его в девушках интересует аккуратность, ухоженность, стремление к саморазвитию. Юлия Барановская, по мнению пользователей Сети, очень даже соответствует всем трём критериям. Поэтому многие отмечают, что пару ждет счастливое совместное будущее.