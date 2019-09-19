ИА «Ореанда-Новости» До этого Бари отравился средством для прочистки канализации «Крот». В Сети многие пользователи сразу додумались, что это лишь очередной рекламный ход. Позже, сам продюсер признался в намеренной огласке несуществующего отравления.

В истории с Анастасией все несколько иначе. Однако в начале были и такие кто не поверил, что Заворотнюк больна.

Бари Алибасов обратился к народу с призывом меньше обсуждать эту ситуацию, так как Заворотнюк неприятно, и она, наверняка, хочет побыть наедине со своей семьёй.